José A. Kast refuerza vínculos con la derecha dura en gira que incluye encuentros con Vox, Orbán y Meloni

La mañana de este martes, el presidente electo José Antonio Kast arribó a Bruselas como parte de su gira internacional por Europa. En la capital belga, el republicano sostuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder de partido español Vox.

Abascal es una figura central de la extrema derecha internacional y mantiene un vínculo político de larga data con el presidente entrante, forjado en encuentros y coordinaciones previas.

Ante la prensa, Jose A. Kast explicó que el encuentro se enmarca dentro de las relaciones internacionales previas al juramento como presidente de la República.

“Aquí primero venimos al tema de Political Network for Values, que es una organización que a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de culto y la posibilidad de que los padres puedan ser los primeros educadores de sus hijos”, sostuvo.

Posteriormente, Kast contempla reuniones con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, líderes con quienes mantiene una afinidad política y un vínculo que antecede su triunfo electoral.

“Nos hemos encontrado en Madrid y hemos estado junto con un gran amigo, Santiago Abascal, quien dirige Vox en España. Ellos están en una situación similar a la que vivimos nosotros respecto a la inmigración irregular”, añadió.

Una relación de larga data

El vínculo entre Kast y Abascal proviene de una red internacional de dirigentes y organizaciones que articulan posiciones comunes en torno a migración, seguridad y defensa del orden institucional.

En ese contexto, ambos forman parte de los adherentes a la Carta de Madrid, una declaración impulsada por Vox que plantea la existencia de una denominada “Iberoesfera”, la cual estaría siendo amenazada por regímenes “de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.

La Carta de Madrid ha sido suscrita por más de doscientas personas provenientes de América Latina, España y Portugal. En el caso de Chile, los firmantes fueron solo tres: Andrés Barrientos, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Austral, Vanessa Kaiser, académica y hermana del activista Axel Kaiser, y José Antonio Kast.