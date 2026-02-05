;

Víctima estaba durmiendo: entregan detalles del violento turbazo registrado en Lampa

Según informó la PDI, los antisociales intimidaron al morador de la vivienda con armas de fuego.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

En horas de la madrugada de este jueves, un grupo de delincuentes protagonizó un violento turbazo en la comuna de Lampa.

El hecho ocurrió a eso de las 03:10 horas en el sector residencial conocido como Valle Grande, hasta donde llegaron al menos cuatro antisociales armados.

El inspector Nicolás Boza, de la Biro Sur de la PDI, detalló que los ladrones “habrían hecho ingreso al inmueble forzando la puerta de acceso principal de la reja perimetral, para posteriormente forzar la puerta principal que da acceso a las dependencias".

Tomaron contacto con uno de los residentes que se encontraba solo en el momento del hecho, quien fue intimidado con armas de fuego del tipo pistola, obligándolo a permanecer en su habitación, mientras los demás sujetos registraban las demás dependencias", agregó.

En esa línea, el detective indicó que esta única persona que estaba en el inmueble a la hora del atraco “se encontraba durmiendo”.

“La víctima en el momento del hecho se encontraba sola, su núcleo familiar no se encontraba en el lugar”, afirmó el inspector Boza.

Actualmente, personal de la PDI se encuentra indagando el caso, y ya inició la revisión de cámaras de seguridad del sector para dar con los delincuentes.

