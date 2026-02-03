;

Robo de cables en Chile se duplica durante 2025: estas son las regiones más afectadas

Esta situación no solo significó un mayor aumento en el financiamiento para reparaciones, sinno que también afectó a miles de clientes a lo largo del país.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

El robo de cables eléctricos se consolidó en 2025 como uno de los delitos más graves que afectan al suministro eléctrico en Chile.

En ese sentido, CGE, distribuidora que atiende a más de 3,3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, registró un fuerte aumento de estos ilícitos, con consecuencias directas en la continuidad del servicio, además de millonarias pérdidas económicas.

De acuerdo con cifras de la compañía, entre enero y diciembre del año pasado se contabilizaron 1.426 eventos de robo de cable, alcanzando un total de 420 kilómetros de conductor sustraído, el doble de lo registrado en 2024.

Revisa también:

ADN

“Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que es muy preocupante. Para tener una dimensión física de lo que esto representa, los metros de cable robado desde las instalaciones de distribución y transmisión de CGE, equivalen a la distancia entre Santiago y Ovalle o Santiago y Chillán”, señaló Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE.

Los ataques afectaron tanto redes de distribución como de transmisión, provocando daños severos en postes, transformadores y otras instalaciones clave para el suministro eléctrico.

El impacto en los clientes fue significativo: 265.487 usuarios vieron interrumpido su servicio por extensas horas debido a los trabajos de reposición que debieron realizar las brigadas técnicas tras los robos. Estas labores, que suelen ser complejas y prolongadas, dificultan una recuperación rápida del suministro, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

En el plano económico, CGE informó que durante 2025 debió destinar más de $5.570 millones a la reparación de infraestructura dañada o destruida.

Las regiones más afectadas por este delito fueron Coquimbo, Maule, Biobío, Metropolitana, O’Higgins y Tarapacá.

ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad