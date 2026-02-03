Robo de cables en Chile se duplica durante 2025: estas son las regiones más afectadas

El robo de cables eléctricos se consolidó en 2025 como uno de los delitos más graves que afectan al suministro eléctrico en Chile.

En ese sentido, CGE, distribuidora que atiende a más de 3,3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, registró un fuerte aumento de estos ilícitos, con consecuencias directas en la continuidad del servicio, además de millonarias pérdidas económicas.

De acuerdo con cifras de la compañía, entre enero y diciembre del año pasado se contabilizaron 1.426 eventos de robo de cable, alcanzando un total de 420 kilómetros de conductor sustraído, el doble de lo registrado en 2024.

“Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que es muy preocupante. Para tener una dimensión física de lo que esto representa, los metros de cable robado desde las instalaciones de distribución y transmisión de CGE, equivalen a la distancia entre Santiago y Ovalle o Santiago y Chillán”, señaló Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE.

Los ataques afectaron tanto redes de distribución como de transmisión, provocando daños severos en postes, transformadores y otras instalaciones clave para el suministro eléctrico.

El impacto en los clientes fue significativo: 265.487 usuarios vieron interrumpido su servicio por extensas horas debido a los trabajos de reposición que debieron realizar las brigadas técnicas tras los robos. Estas labores, que suelen ser complejas y prolongadas, dificultan una recuperación rápida del suministro, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

En el plano económico, CGE informó que durante 2025 debió destinar más de $5.570 millones a la reparación de infraestructura dañada o destruida.

Las regiones más afectadas por este delito fueron Coquimbo, Maule, Biobío, Metropolitana, O’Higgins y Tarapacá.