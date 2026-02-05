Delincuentes armados realizan violento turbazo en Lampa: irrumpieron en casa y robaron diversas especies

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En las últimas horas, se reportó un violento robo del tipo turbazo en la comuna de Lampa, zona norte de la región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el sector residencial conocido como Valle Grande, lugar hasta donde llegaron 5 delincuentes armados.

Con extrema violencia, los antisociales irrumpieron en la vivienda, intimidaron al dueño de casa, y sustrajeron diversas especies, entre ellas, la camioneta de la familia.

El Ministerio Público ordenó que la la Brigada de Robo Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) realice las pericias de rigor para dar con los asaltantes de este violento turbazo en Lampa.