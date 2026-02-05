;

Viaje gratis a Torres del Paine: lanzan campaña para voluntariado con cupos todo pagado

Las postulaciones estarán abiertas por tiempo acotado y consideran requisitos específicos para participar.

Javiera Rivera

Una nueva versión del concurso “10 Voluntarios por 10 Días” abrió sus postulaciones para quienes quieran viajar gratis a Torres del Paine y participar en labores de conservación.

La iniciativa, impulsada por Las Torres Patagonia junto a SKY Airline, contempla la estadía completa, es decir, pasajes, alojamiento y actividades para los seleccionados.

La edición 2026 marcará además un hito con la inauguración de la primera etapa del proyecto de regeneración del acceso al Mirador Base Torres, que incluye la entrega de 3,3 kilómetros de sendero.

La intervención busca mejorar la seguridad del recorrido, separar los flujos de visitantes y operaciones logísticas, y proteger el entorno natural.

“Esta campaña representa lo que el turismo debería ser: participativo, regenerativo y profundamente conectado con el territorio”, señaló el CEO de Las Torres Patagonia, Josian Yaksic.

¿Cómo postular?

El concurso está dirigido a personas mayores de 21 años que residan en Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Reino Unido.

Para participar, los interesados deben publicar un video de hasta 45 segundos en sus historias de Instagram utilizando la función “Tu turno” disponible en la cuenta de Las Torres Patagonia, etiquetar a las marcas organizadoras y mantener su perfil público.

El plazo para postular se extenderá hasta el 20 de febrero y los ganadores serán seleccionados por un equipo de la empresa turística. Los elegidos viajarán hasta Puerto Natales y se alojarán en el Hotel Las Torres, desde donde participarán en trabajos de reconstrucción.

