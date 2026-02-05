Uno de los fichajes más polémicos del mercado chileno llega a la Primera B: sacude a dos clásicos rivales

Uno de los fichajes más polémicos del presente mercado de pases del fútbol chileno está cerca de concretarse. Zacarías López, arquero formado en San Marcos de Arica, cruzaría la vereda y firmaría por el archirrival del cuadro nortino, Deportes Iquique.

Según informó el sitio Primera B Chile, en el norte del país dan por hecho el traspaso del portero de 27 años, quien jugó la última temporada con la camiseta de Huachipato y fue campeón de la Copa Chile 2025.

La noticia causó revuelo inmediato en la zona, ya que hace algún tiempo López dio una entrevista al medio Only Granates donde confesó su identificación con Deportes La Serena y afirmó que no jugaría en dos equipos: Coquimbo Unido e Iquique.

“No, no hay chances. No jugaría ahí (en Coquimbo) ni en Iquique”, dijo el golero en aquella ocasión por su pasado en La Serena y San Marcos.

De concretarse el fichaje, Zacarías López llegaría a Iquique para competir por la titularidad con Daniel Castillo, experimentado portero de 35 años que fue clave en el ascenso conseguido por los “Dragones Celestes” en 2023 y que recientemene renovó su vínculo con el club para la temporada 2026.