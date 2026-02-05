;

VIDEO. Histórico de la U y el mal comportamiento de barristas azules: “Trato de entenderlos, pero no puedo avalar que causen desmanes en el estadio”

“No los entiendo, pero no sé cómo explicarlo para que nadie se sienta mal”, señaló Matías Rodríguez a raíz de los últimos incidentes ocurridos en el Estadio Nacional.

Daniel Ramírez

Histórico de la U y el mal comportamiento de barristas azules: “Trato de entenderlos, pero no puedo avalar que causen desmanes en el estadio”

Histórico de la U y el mal comportamiento de barristas azules: “Trato de entenderlos, pero no puedo avalar que causen desmanes en el estadio” / Cristobal Escobar/AgenciaUno

Siguen las reacciones por los graves incidentes provocados por barristas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, durante el partido contra Audax Italiano.

Matías Rodríguez, histórico del cuadro azul, abordó este episodio en “Grítalo América”, programa de Radio ADN conducido por Alberto Jesús López y Larissa Riquelme.

El exfutbolista que conquistó 8 títulos con la U, entre ellos el de Copa Sudamericana, mostró empatía frente a la molestia de los hinchas por el valor de las entradas, pero no avaló el actuar de los barristas que dañaron parte del Estadio Nacional.

ADN

“Es difícil decir ‘no los entiendo’, porque, bueno, suben los valores de las entradas, a la gente a veces no le da para ir a la cancha, y les vuelven a subir los precios. Entonces, trato de entenderlos, pero no puedo avalar que causen desmanes en el estadio donde la U juega de local”, señaló el “Mati”.

“No los entiendo, pero no sé cómo explicarlo para que nadie se sienta mal, porque una vez dije una cosa y me cayeron todos encima. Pero bueno, ojalá que esto no pase más y que los hinchas vayan a apoyar al equipo como lo han hecho siempre”, agregó.

Por otro lado, Matías Rodríguez le entregó su apoyo a Francisco Meneghini, quien ha tenido un duro inicio como DT de la U. “Yo le tengo mucha fe. Obviamente le puede costar al principio, como está pasando, pero creo que Paqui le podrá sacar un buen rendimiento al equipo, porque tiene buen plantel”, comentó.

“Deseo que, de una vez por todas, la U vuelva a salir campeón”, concluyó el ex lateral derecho de los azules.

