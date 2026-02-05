Tras seis años cerrada: reinauguran piscina de llamativo diseño en pleno Santiago (y con precios populares)

El pasado 15 de enero reabrió la piscina del Parque Quinta Normal, en la comuna de Santiago, una noticia esperada por vecinos del barrio y fanáticos del verano.

El recinto permanecía inactivo desde la temporada 2019-2020 por daños estructurales, pandemia y falta de recursos, según informó el municipio.

La recuperación del espacio acuático fue financiada con cargo al presupuesto municipal 2026 y se enmarca en la campaña “STGO en Modo Verano”, que incluye actividades culturales, deportivas y recreativas gratuitas en distintos barrios.

Horarios, entradas y precios para asistir

Desde su reapertura, la piscina inició una marcha blanca gratuita hasta el 25 de enero, solo para residentes de Santiago que acrediten domicilio. Las entradas deben solicitarse en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), y también se reservaron cupos para organizaciones sociales y usuarios de programas municipales.

A contar del 27 de enero, comenzó la venta general de entradas con los siguientes valores:

Martes a viernes

Público general: $4.000.

Niños de 5 a 12 años: $1.800.

Sábados y domingos

Público general: $5.000.

Niños de 5 a 12 años: $1.900.

Ingreso gratuito

Niños menores de 5 años

Personas mayores de 60 años.

Ampliar

El recinto funcionará de martes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas, con una capacidad para 800 bañistas por jornada.

En tanto, la piscina se ubica en Av. Matucana 520, entre Portales y Santo Domingo, en pleno corazón del Parque Quinta Normal.