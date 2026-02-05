;

Presidente de Cuba afirma que el país está “dispuesto a diálogo” con EE.UU. pero “sin presiones”

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro significó para Cuba el fin del suministro energético vital.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero “sin presiones”, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.

Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar”, pero “sin presiones” ni “precondicionamientos”, dijo el mandatario cubano.

Ese diálogo tendrá que darse desde “una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación” y sin “injerencia en nuestros asuntos internos”, agregó.

Desde el ataque del pasado 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional” para su país.

