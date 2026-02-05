Estos son los cuatro grupos de personas que serán indemnizados por banco chileno: mil millones a repartir / Andrzej Rostek

Esta semana el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que 61.546 clientes y exclientes del Banco Scotiabank serán indemnizados debido a una serie de faltas cometidas por la empresa.

En cifras, se repartirán más de mil millones de pesos como resultado un demanda colectiva donde se acusó, entre otros puntos, cobros indebidos a algunas personas.

El acuerdo que aprobó el tribunal consideran faltas cometidas entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2022.

Por lo demás, también se compensará con con 0,15 UTM ($10.400 aproximadamente) a todos aquellos que presentaron un reclamo ante el Sernac.

Estos son los cuatro grupos de personas que recibirán pagos de Scotiabank

Grupo 1: Cobros improcedentes por tramo de días

Corresponde a clientes y ex clientes a quienes se les realizaron cobros por gestiones de cobranza extrajudicial dentro de los primeros 20 días desde el vencimiento de la deuda, o aquellos sin gestiones que recibieron cobros después de los 21 días de mora.

Alcance: 37.099 consumidores.

37.099 consumidores. Monto total a restituir: $837.150.965 (sujeto a informe de auditoría externa).

Grupo 2: Cobros por sobre el límite legal

Incluye a clientes y ex clientes a quienes se les cobraron montos por concepto de gastos de cobranza extrajudicial que superaron los topes permitidos por la ley.

Alcance: 3.883 consumidores.

3.883 consumidores. Monto total a restituir: $15.034.383.

Grupo 3: Sin descuento por falta de gestión útil

Aplica para aquellos a quienes no se les aplicó el descuento de 0,2 Unidades de Fomento (UF) establecido al no haberse realizado una gestión de cobranza útil dentro de los primeros 15 días desde el vencimiento de la deuda.

Alcance: 25.654 consumidores.

25.654 consumidores. Monto total a restituir: $146.775.113.

Grupo 4: Clientes afectados por hostigamiento

Corresponde a consumidores a quienes se les realizaron gestiones de cobranza extrajudicial calificadas como hostigamiento por el SERNAC. Se les compensará por las molestias sufridas.

Alcance: 6.831 consumidores.

6.831 consumidores. Monto total de indemnización: 695,14 Unidades de Fomento (UF).

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre la forma en que se hará efectivo el pago:

Clientes con deuda vencida: La indemnización se usará primero para pagar la deuda con Scotiabank. Si queda un saldo a favor, se transferirá a su cuenta bancaria.

La indemnización se usará primero para pagar la deuda con Scotiabank. Si queda un saldo a favor, se transferirá a su cuenta bancaria. Ex clientes con deuda vencida: El excedente (si existe tras saldar la deuda) se entregará mediante un vale vista electrónico, canjeable en cualquier sucursal del banco.

El excedente (si existe tras saldar la deuda) se entregará mediante un vale vista electrónico, canjeable en cualquier sucursal del banco. Clientes sin deuda: Recibirán el pago total de la indemnización directamente a través de una transferencia electrónica en su cuenta Scotiabank.

Recibirán el pago total de la indemnización directamente a través de una transferencia electrónica en su cuenta Scotiabank. Ex clientes sin deuda: Recibirán el monto íntegro mediante un vale vista electrónico disponible en cualquier sucursal de la institución.

La respuesta de Scotiabank

En una declaración pública posterior, corroboró los detalles del acuerdo voluntario e informó que: "La forma de compensación será coordinada directamente con cada beneficiario".

“Queremos destacar que nuestra política de cobranza se encuentra conforme a lo establecido por la ley y que a nuestros clientes les entregamos información clara, completa y oportuna”, sostuvo la entidad.

“Adicionalmente, a partir de este acuerdo, hemos implementado mejoras y optimizado nuestros procesos, reforzando nuestro compromiso con mantener altos estándares de atención y protección a quienes operan con nosotros”, cerró.