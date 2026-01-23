;

VIDEO. ‘The Office’ sorprende con colaboración con Fortnite: así se ven Michael Scott y Dwight

Los personajes interpretados por Steve Carell y Rainn Wilson aterrizan con particulares skin.

José Campillay

‘The Office’ sorprende con colaboración con Fortnite: así se ven Michael Scott y Dwight

Dos universos se juntan: The Office es una de las series más populares de los últimos años y ahora sorprende llegando al mundo de los videojuegos.

Epic Games llegó a un acuerdo para sellar una nueva colaboración de Fortnite, esta vez con la icónica sitcom estrenada en 2005.

Con la más reciente actualización del juego se incluyen skins de Michael Scott (Steve Carell) y Dwight Schrute (Rainn Wilson), las cuales estarán disponibles en la tienda a partir del sábado 24 de enero.

Estos aspectos vienen acompañados de cosméticos exclusivos como mochila Mejor Jefe del Mundo, mochila Muñeco CPR, pico Dundie, pico Cepillo, gesto Coche de Dwight, gesto The Scarn, ala delta Escritorio y zapatillas The Office.

