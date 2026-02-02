¿Pensando en la PS6? Sony patentó control de PlayStation sin botones físicos apostando por superficies táctiles y sensores capacitivos

No hay dudas de que Sony Interactive Entertainment (SIE) ha sabido marcar tendencia en la industria gamer y estar siempre a la vanguardia en lo que respecta a consolas.

Y si bien en la actualidad se vive un momento pleno con la PlayStation 5, con los usuarios pensando en la próxima generación (como suele ser), la compañía ha estado trabajando en otro proyecto.

En SIE comenzaron a pensar en una importante revolución para los mandos y dejaron volar su creatividad a tal nivel de que han estado en un control sin botones físicos.

Según se dio a conocer, Sony ya registró oficialmente una patente de este producto, apostando por las superficies táctiles y sensores capacitivos, dejando atrás el clásico joystick.

Dicha patente describe un dispositivo que prescinde por completo de sticks, los botones clásicos botones y gatillos físicos, sustituyéndolos por mecanismos de tecnologías “touch”. Además, esto apunta a una mayor personalización y adaptación, permitiendo más accesibilidad para cada tipo de jugador.

En lugar de un diseño fijo, el mando utilizaría una distribución virtual de botones, adaptable dinámicamente a la forma en que cada jugador sostiene el control.

Según el documento, sería posible modificar tanto el tamaño como la posición de estos botones virtuales, lo que abriría la puerta a uno de los mandos más ergonómicos del mercado.

Al eliminar piezas mecánicas, también se reducirían fallas típicas como el drift en los sticks, uno de los problemas más criticados en los controles actuales.

¿Cómo funcionaría el mando?

La patente menciona que el mando contaría con sensores capaces de identificar en tiempo real la posición de los dedos, usando puntos de referencia para reconocer movimientos y reajustar la distribución de los controles sin interrumpir la partida.

De esta forma, los botones virtuales podrían reconfigurarse automáticamente según el género o el contexto: gatillos más amplios para shooters, zonas deslizables para juegos de conducción o gestos multitáctiles para navegar menús y ejecutar acciones especiales.​

Además de las pulsaciones tradicionales, el sistema permitiría acciones como deslizar, pellizcar o presionar con distinta intensidad, ampliando el repertorio de inputs posibles en comparación con un mando convencional.



En paralelo, tecnologías ya probadas como la vibración háptica podrían ayudar a “delimitar” de manera sensorial los botones invisibles, ofreciendo feedback para que el jugador sienta dónde está interactuando aunque no vea una tecla física.

Aunque la comunidad especula con que este tipo de tecnologías podría llegar con el eventual PlayStation 6 y sus respectivos accesorios, la patente no garantiza en ningún caso que el mando sin botones físicos vaya a convertirse en un producto comercial.

Como ocurre habitualmente, parte de estas ideas puede quedarse en prototipo, servir para otros proyectos o combinarse con diseños más tradicionales que mantengan sticks y gatillos físicos. Incluso pudo haberse realizado la acción únicamente para que no sea copiada por otras empresas.