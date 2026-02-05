Encontraron ramas cortadas: detectan daños en 22 araucarias jóvenes en sendero ilegal del Parque Nacional Villarrica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectó daños en 22 ejemplares de araucarias jóvenes –especie protegida en Chile– en un sendero no autorizado del Parque Nacional Villarrica.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización que permitió identificar un camino ilegal de dos kilómetros, el cual iniciaba en un terreno privado colindante con el parque y se dirigía hacia el sector del volcán Quetrupillán.

Durante el recorrido, personal de Conaf halló en el suelo ramas cortadas de araucarias en proceso de regeneración, con diámetros inferiores a 10 centímetros y una edad estimada menor a 10 años.

Denuncia ante la Fiscalía

El jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf en La Araucanía, César Ibáñez, señaló que “la abertura de senderos clandestinos en áreas protegidas representan una amenaza directa para la biodiversidad, ya que ésta provoca daño a la vegetación nativa, erosión del suelo y fragmentación del ecosistema”.

Actualmente, existe una denuncia ante el Ministerio Público para investigar los hechos y dar con los responsables de la creación de este camino no autorizado en el Parque Nacional Villarrica.