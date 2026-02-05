;

FOTOS. Encontraron ramas cortadas: detectan daños en 22 araucarias jóvenes en sendero ilegal del Parque Nacional Villarrica

El camino no autorizado, de unos dos kilómetros, comenzaba en un terreno privado y se dirigía hacia el sector del volcán Quetrupillán.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Encontraron ramas cortadas: detectan daños en 22 araucarias jóvenes en sendero ilegal del Parque Nacional Villarrica

Encontraron ramas cortadas: detectan daños en 22 araucarias jóvenes en sendero ilegal del Parque Nacional Villarrica

04:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectó daños en 22 ejemplares de araucarias jóvenes –especie protegida en Chile– en un sendero no autorizado del Parque Nacional Villarrica.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización que permitió identificar un camino ilegal de dos kilómetros, el cual iniciaba en un terreno privado colindante con el parque y se dirigía hacia el sector del volcán Quetrupillán.

Revisa también

ADN

Durante el recorrido, personal de Conaf halló en el suelo ramas cortadas de araucarias en proceso de regeneración, con diámetros inferiores a 10 centímetros y una edad estimada menor a 10 años.

Denuncia ante la Fiscalía

El jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf en La Araucanía, César Ibáñez, señaló que “la abertura de senderos clandestinos en áreas protegidas representan una amenaza directa para la biodiversidad, ya que ésta provoca daño a la vegetación nativa, erosión del suelo y fragmentación del ecosistema”.

Actualmente, existe una denuncia ante el Ministerio Público para investigar los hechos y dar con los responsables de la creación de este camino no autorizado en el Parque Nacional Villarrica.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad