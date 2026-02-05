La curiosa feria de las pulgas donde puedes comprar hasta... ¡un bus! / Camilo Alfaro / Agencia Uno

Un curioso video se viralizó esta semana a través de las redes sociales. El usuario de Instagram @lacriatura dio a conocer una feria de las pulgas de la ciudad de Coquimbo que tenía a la venta un llamativo objeto.

En el registro compartido por el medio regional Cuarta Región Informa se puede ver al usuario paseando por la feria de las pulgas del centro de Coquimbo cuando muestra un bus de la compañía Tur Bus que estaba a la venta.

Según informó el medio, el vehículo estaba a la venta por 25 millones de pesos, hecho que generó una ola de comentarios en la publicación.

“Acá si que encuentras DE TODO en la feria”; “Justo lo que quería para mi cumpleaños”; “Las ventajas de ir temprano a la feria”, fueron algunos de los comentarios.