Con Simón Pesutic, Carlos Pinto y Paola Molina: Ovalle despedirá el verano con llamativo evento gratuito

La ciudad del norte de Chile celebrará la una nueva versión de su Feria del Libro.

Nicolás Lara Córdova

El norte de Chile comienza a despedir la temporada veraniega del 2026. En Ovalle ya se preparan para convertirse en el principal punto de encuentro cultural de la Región de Coquimbo con la realización de la 38° Feria del Libro.

Este evento gratuito se llevará a cabo desde el 13 al 22 de febrero entre las 12:00 y las 22:00 horas en la Plaza de Armas de la ciudad y contará con la participación de destacados autores a nivel nacional.

Carlos Pinto, Romina Pistolas, Simón Pešutić, Pablo Simonetti, Paola Molina, Claux.7, Andrés Montero, Francisco Ortega y María Ignacia Urzúa, son algunos de los invitados e invitadas que presentarán sus más recientes obras literarias.

Al respecto, el director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, destacó la importancia de esta instancia para la vida cultural de la región.

“Sabemos que esta es una importantísima actividad veraniega para la ciudadanía cultural de toda la región”, indicó.

La feria contará con más de 15 stands de editoriales los cuales contarán con puntos de venta.

