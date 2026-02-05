Kast finaliza su gira por Europa reuniéndose con primera ministra de Italia acordando fortalecer cooperación bilateral

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este jueves en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con quien abordó la ampliación de la cooperación bilateral en sectores estratégicos y el fortalecimiento del diálogo con América Latina.

De acuerdo con un comunicado del Ejecutivo italiano, Meloni felicitó a Kast por su triunfo electoral y subrayó “la importancia de intensificar el diálogo y la colaboración con los socios de América Latina” para fortalecer las cadenas de suministro energético y de materias primas críticas.

Según EFE, en la cita, ambos líderes coincidieron en avanzar en cooperación en áreas como energía, inversión y crecimiento económico.

Durante el encuentro, Kast expuso las prioridades de su futuro gobierno, enfocadas en el crecimiento económico, la atracción de inversiones, el combate a la criminalidad y las políticas de apoyo a la natalidad.

“Ir generando alianzas”

Tras la reunión, el presidente electo destacó el interés de Italia en invertir en Chile y afirmó que el país “tiene la capacidad de atraer inversiones, también en el sector de las materias primas críticas, siempre que eso beneficie a los chilenos”.

Asimismo, expresó su confianza en que Meloni pueda enviar una delegación de “primer nivel” a su toma de posesión.

Incluso, Kast planteó que la primera ministra italiana podría convocar “en algún momento” a presidentes de Sur y Centroamérica para “ir generando alianzas” en materias como inmigración, comercio y educación.

El encuentro en Roma cerró la gira europea de Kast, que incluyó visitas a Bruselas y Budapest, con reuniones centradas en seguridad, migración, energía y cooperación internacional.