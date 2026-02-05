;

Flor del Rap toma una importante decisión y pone en venta todas sus cosas

La cantante sorprendió a sus seguidores con una importante noticia que aún mantiene con cierto nivel de misterio.

ADN Radio

Angela Lucero, conocida artísticamente como Flor de Rap, anunció una importante y drástica noticia que sorprendió a sus seguidores: próximamente dejará Chile para comenzar una nueva etapa de su vida en el extranjero.

En medio de toda su planificación, y a modo de preparativos para lograr su objetivo de la mejor manera posible, anunció que venderá todas sus cosas prescindibles.

ADN

La artista nacional dio a conocer esta decisión a través de sus redes sociales, compartiendo los productos que puso en venta, desde peluches y carteras, hasta muebles del hogar.

Me voy del país y en las siguientes historias dejo todo lo que estoy vendiendo para esta semana”, escribió en Instagram, sin entrar en mayores detalles sobre su motivación.

Entre los artículos que dispuso a la venta también habían electrodomésticos, instrumentos musicales, consolas de videojuegos, maquillaje, vestuario, entre otras cosas.

Hasta el momento, Flor de Rap no ha precisado el destino de su nuevo rumbo ni las razones detrás de este giro radical en su vida, aunque coincide con un año de cambios en su carrera urbana.

