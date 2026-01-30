Estrellas y rostros de otros canales: confirman nuevos invitados para la Gala del Festival de Viña 2026

Cada vez falta menos para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 y se van afinando los últimos detalles previos al gran espectáculo del verano a nivel latinoamericano.

Sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes en la antesala de la fiesta viñamarina es la Gala, donde varios invitados del mundo del espectáculo y la farándula se lucen con sus mejores trajes.

Poco a poco se han ido revelando detalles sobre esta instancia, incluyendo a los primeros participantes aunque no exentos de polémicas por los ausentes e incluso por los que rechazaron la invitación.

Ahora, desde la organización revelaron nuevos invitados que se suman al listado de celebridades que se pasearán por la alfombra roja el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar.

Revisa los nuevos confirmados a continuación :