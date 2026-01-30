;

Estrellas y rostros de otros canales: confirman nuevos invitados para la Gala del Festival de Viña 2026

Se suman celebridades que suelen estar en cada edición del esperado evento, aunque hay ausencias sensible.

ADN Radio

Referencial

Referencial

Cada vez falta menos para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 y se van afinando los últimos detalles previos al gran espectáculo del verano a nivel latinoamericano.

Sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes en la antesala de la fiesta viñamarina es la Gala, donde varios invitados del mundo del espectáculo y la farándula se lucen con sus mejores trajes.

Poco a poco se han ido revelando detalles sobre esta instancia, incluyendo a los primeros participantes aunque no exentos de polémicas por los ausentes e incluso por los que rechazaron la invitación.

Revisa también:

ADN

Ahora, desde la organización revelaron nuevos invitados que se suman al listado de celebridades que se pasearán por la alfombra roja el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar.

Revisa los nuevos confirmados a continuación:

  • Carolina Arregui.
  • Mayte Rodríguez.
  • Martín Cárcamo.
  • María Alberó.
  • Blu Dumay.
  • Kenita Larraín.
  • Millaray Viera.
  • Nico Ruiz.
  • Gala Caldirola.
  • María Luisa Godoy.
  • Eduardo Fuentes.
  • Pamela Leiva.
  • Belén Mora.
  • Toto Acuña.
  • Daniel Fuenzalida.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad