Estrellas y rostros de otros canales: confirman nuevos invitados para la Gala del Festival de Viña 2026
Se suman celebridades que suelen estar en cada edición del esperado evento, aunque hay ausencias sensible.
Cada vez falta menos para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 y se van afinando los últimos detalles previos al gran espectáculo del verano a nivel latinoamericano.
Sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes en la antesala de la fiesta viñamarina es la Gala, donde varios invitados del mundo del espectáculo y la farándula se lucen con sus mejores trajes.
Poco a poco se han ido revelando detalles sobre esta instancia, incluyendo a los primeros participantes aunque no exentos de polémicas por los ausentes e incluso por los que rechazaron la invitación.
Revisa también:
Ahora, desde la organización revelaron nuevos invitados que se suman al listado de celebridades que se pasearán por la alfombra roja el próximo viernes 20 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar.
Revisa los nuevos confirmados a continuación:
- Carolina Arregui.
- Mayte Rodríguez.
- Martín Cárcamo.
- María Alberó.
- Blu Dumay.
- Kenita Larraín.
- Millaray Viera.
- Nico Ruiz.
- Gala Caldirola.
- María Luisa Godoy.
- Eduardo Fuentes.
- Pamela Leiva.
- Belén Mora.
- Toto Acuña.
- Daniel Fuenzalida.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.