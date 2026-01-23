Comienzan los preparativos para la Gala del Festival de Viña 2026: conoce a los primeros invitados

21 FEBRERO 2025/ VALPARAISO , durante la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, en el Sporting de Viña del Mar. FOTO: SEBASTIANA RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Queda menos de un mes para la primera noche del Festival de Viña del Mar, con ello también queda poco para la realización de su Gala.

Durante la mañana de este viernes, en un nuevo capítulo de Mucho Gusto, el panelista César Campos reveló una parte del primer listado de invitados a dicho evento.

De acuerdo a lo revelado, la Gala contará con 120 invitados y se realizará en el Sporting Club de la ‘ciudad jardín’.

¿Quiénes son los primeros confirmados a la Gala de Viña 2026?

La primera confirmada por Campos fue Pamela Díaz, quien irá al evento sin su pareja, el senador Felipe Kast.

A la ‘Fiera’ se le sumó Coté López junto con Lucas Lama. La lista continuó con Kel Calderón, Marlen Olivarí, Luciano Marocchino, Fran Virgilio y Kid Voodoo.

Entre los invitados también se encuentran Faloon Larraguibel, Raimundo Cerda, Josefina Montané, Pedro Campos, Sammis Reyes, Emilia Dides, Trinidad de la Noi, Esteban Grimalt, Americo y Yamila Reyna.

Una novedad para la edición 2026 es que habrá muchos menos invitados para agilizar el desfile por la alfombra roja y que vuelve la galería.

El acceso a la galería de la Gala de Viña 2026 será completamente gratuito.