Fatal accidente en Tongoy: joven muere tras caer de vehículo y ser atropellado por el mismo auto

Según se informó en la audiencia, el narcotest realizado a la conductora arrojó positivo a anfetamina.

Javiera Rivera

Una investigación se encuentra en desarrollo tras la muerte de un joven de 22 años que resultó gravemente herido luego de caer desde un automóvil y ser atropellado por el mismo vehículo en la localidad de Tongoy, Región de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 27 de enero, mientras la víctima se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos.

El joven —identificado como Sebastián Valdés Rochet— cayó del automóvil cerca de las 4:30 horas por causas que aún están siendo indagadas. Posteriormente, el mismo automóvil lo atropelló después de que cayó a la calzada.

Tras el incidente, sufrió lesiones de extrema gravedad que obligaron a su hospitalización en el Hospital San Pablo de Coquimbo, donde permaneció con coma inducido. Posteriormente fue trasladado a una clínica en Santiago, donde falleció el 30 de enero.

La víctima era estudiante de Ingeniería Civil Industrial y pertenecía a la generación 2021 de la Alianza Francesa de Santiago, lo que generó muestras de pesar entre cercanos y comunidades educativas vinculadas al joven.

Conductora dio positivo en anfetamina

El SIAT de Carabineros, junto al Ministerio Público, logró identificar a la conductora del vehículo como una estudiante de 19 años proveniente de Santiago, quien también estaba de vacaciones en el balneario.

La joven fue formalizada por conducción en accidente de tránsito con resultado de muerte y lesiones graves.

Según se informó en la audiencia, el narcotest realizado tras el accidente arrojó positivo a anfetamina, resultado que deberá ser confirmado mediante exámenes toxicológicos posteriores.

El tribunal decretó como medidas cautelares la prohibición de salir del país, la suspensión provisoria de su licencia de conducir y arresto domiciliario nocturno en su domicilio en Las Condes. Además, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

