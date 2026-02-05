Madonna enciende las redes sociales con increíble baile en lencería a sus 67 años

Madonna continúa dando que hablar, no importa cuántas décadas pasen. La ‘Reina del Pop’ se volvió tendencia luego de publicar en su cuenta de Instagram un baile en lencería al hacer lip sync de Thief of Hearts, de su disco Erotica de 1992.

En el registro, la artista está vestida con un abrigo animal print, lencería negra y unos lentes de sol de color negro.

Dicha publicación se llenó de comentarios elogiando a Madonna, quien a sus 67 años volvió a sorprender a todos sus fanáticos.

“Reina”; “Icónica, esta canción es hipnótica”; “Esta es la única reina”; "Erotica es y será siempre el mejor álbum de Madonna", fueron algunos de los comentarios que recibió la ‘Reina del Pop’.

La canción Thief of Hearts incrementó su número de reproducciones en Spotify y en redes sociales, los fanáticos han realizado su propia versión del lip sync realizado por Madonna.