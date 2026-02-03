“Todo el día me sorprenden en los shows... la gente canta mis canciones y yo quedo loco”

La música urbana chilena está viviendo un nuevo fenómeno gracias al éxito de Sinaka.

Tras el estreno de ALO, la canción se convirtió en tendencia gracias a que los usuarios de redes sociales lo comenzaron a utilizar en memes y reacciones en TikTok e Instagram.

En entrevista con el sitio Página 7, el artista nacional se refirió al éxito y al cariño recibido por la gente tras su irrupción en la música.

“Superbonito, en verdad, bacán que se me dé el reconocimiento y gracias a toda la gente, más que eso, gracias a toda la gente que me ha estado apoyando”, indicó

Sobre el éxito que ha tenido su canción ALO, Sinaka se sinceró por las expectativas que él tenía sobre el lanzamiento.

“En verdad, con con mi equipo sí pensamos que iba a pasar algo así, por toda la controversia que hay detrás y todas las posibilidades que hay con mi carrera, pero tampoco tanto”, explicó.

“Todo el día me sorprenden cuando voy a los shows, la gente canta las canciones textuales, yo quedo loco en verdad”, agregó.

Al ser consultado por lo que viene en su futuro, el artista reveló las colaboraciones que tendrá en sus próximos lanzamientos.

“Se viene con Marcianeke, se viene algo con King Savagge también por ahí; se vienen colaboraciones internacionales que no les puedo decir todavía, pero sí se viene”, dijo el artista de 24 años.

“Se viene en colaboraciones con leyendas del reggaeton”, cerró.