Dos funcionarias de Carabineros protagonizaron el rescate de una turista adulta mayor que se encontraba en riesgo de inmersión en la playa Cuatro Esquinas, de La Serena.

El hecho ocurrió este miércoles, cuando la sargento segundo Claudia Mondaca y la cabo segundo Brenda Escare, ambas provenientes de la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Santiago, realizaban un patrullaje preventivo en bicicleta por el borde costero a la altura de Cuatro Esquinas .

En ese contexto, advirtieron la emergencia y se lanzaron al mar para socorrer a la mujer de 75 años, logrando ponerla a salvo. Posteriormente, llegó personal de la Armada y del SAMU para brindar atención médica a la afectada.

“Hay playas que no son aptas para el baño”

El prefecto de Coquimbo, coronel Juan Escobar, destacó la “rápida respuesta” de ambas carabineras, “quienes no dudaron un segundo en ir en ayuda de una mujer que se encontraba en peligro ”.

“Debemos recordar que a lo largo de todo el borde costero de la conurbación, hay playas que no son aptas para el baño, por eso le pedimos a la comunidad que se informe y se cuide antes de ingresar al agua”, añadió.

