;

“Él era único”: así será la despedida del deportista Lucas Encina tras trágico accidente en La Serena

Familiares, amigos y compañeros de deporte acompañarán una caravana desde Peñuelas, una misa y un homenaje en el borde costero para despedir al joven surfista fallecido a los 24 años.

Cristóbal Álvarez

“Él era único”: así será la despedida del deportista Lucas Encina tras trágico accidente en La Serena

Este jueves se realizarán los funerales del deportista Lucas Encina, quien falleció tras un accidente de tránsito en el sector de Alfalfares Oriente, en la comuna de La Serena.

Según relataron sus cercanos a LUN, la despedida comenzará a las 8:40 horas, con una caravana que saldrá desde su domicilio en el sector de Peñuelas, recorriendo parte del borde costero como una forma de rendirle homenaje.

Revisa también:

ADN

Él era único, ayudaba a todos, no le importaba entregar su tiempo. Nos conocimos desde los 10 años. Mañana será su funeral. Saldremos a las 8:40 en caravana desde su casa en Peñuelas, pasaremos por la playa. A las 10 será la misa y luego su cremación”, señaló José Mayer, uno de sus amigos más cercanos.

Además del funeral, durante la tarde del mismo miércoles se realizará un homenaje en la Avenida del Mar, frente a la Escuela Poison, donde compañeros y amigos del surf se reunirán para despedirlo en el mar.

Le haremos un homenaje en la playa, como un haka, como se despide a los surfistas que parten. Nos juntaremos en la Avenida del Mar, frente a la Escuela Poison. Será a la hora del sunset, que es como se hace siempre”, dice al medio citado Cristian Encalada, presidente del Club AdaptaSurf de Coquimbo.

Lucas era un joven lleno de alegría, un surfista innato, y pese a que a veces no entrenaba mucho, destacaba siempre. Fue parte de una generación dorada que tuvimos acá”, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad