“Él era único”: así será la despedida del deportista Lucas Encina tras trágico accidente en La Serena

Este jueves se realizarán los funerales del deportista Lucas Encina, quien falleció tras un accidente de tránsito en el sector de Alfalfares Oriente, en la comuna de La Serena.

Según relataron sus cercanos a LUN, la despedida comenzará a las 8:40 horas, con una caravana que saldrá desde su domicilio en el sector de Peñuelas, recorriendo parte del borde costero como una forma de rendirle homenaje.

“Él era único, ayudaba a todos, no le importaba entregar su tiempo. Nos conocimos desde los 10 años. Mañana será su funeral. Saldremos a las 8:40 en caravana desde su casa en Peñuelas, pasaremos por la playa. A las 10 será la misa y luego su cremación ”, señaló José Mayer, uno de sus amigos más cercanos.

Además del funeral, durante la tarde del mismo miércoles se realizará un homenaje en la Avenida del Mar, frente a la Escuela Poison, donde compañeros y amigos del surf se reunirán para despedirlo en el mar.

“Le haremos un homenaje en la playa, como un haka, como se despide a los surfistas que parten. Nos juntaremos en la Avenida del Mar, frente a la Escuela Poison. Será a la hora del sunset, que es como se hace siempre”, dice al medio citado Cristian Encalada, presidente del Club AdaptaSurf de Coquimbo.

“Lucas era un joven lleno de alegría, un surfista innato, y pese a que a veces no entrenaba mucho, destacaba siempre. Fue parte de una generación dorada que tuvimos acá”, cerró.