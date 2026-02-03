Joven promesa del deporte nacional fallece en trágico accidente en La Serena
El surfista Lucas Encina murió tras sufrir un accidente de tránsito en la Región de Coquimbo.
El mundo del deporte chileno está de luto. Este martes se dio a conocer la muerte de Lucas Encina, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en el sector de Alfalfares Oriente en La Serena, según información entregada por El Día.
De acuerdo al reporte de Carabineros, el deportista de 24 años se desplazaba en su motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control de su vehículo.
En 2016, Encina representó a Chile con tan solo 14 años en el Mundial Juvenil ISA de Azores en Portugal.
Desde la Federación Chilena de Surf entregaron un comunicado despidiendo al joven deportista.
“En memoria de un grande. Seleccionado nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas. Gracias, Lucas Encina, por tantos años de entrega y por representar nuestros colores con tanta garra. El surf chileno hoy está de luto. ¡Hasta siempre!”, señalaron.
