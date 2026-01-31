Coquimbo Unido fue hasta el sur del país para perder ante el 'Campanil'.

Después de 40 semanas, 280 días y 21 partidos, Coquimbo Unido se reencontró con las derrotas por el Campeonato Nacional.

Este sábado por la tarde, en Talcahuano, el monarca del fútbol chileno visitó a la Universidad de Concepción por la primera fecha de la Liga de Primera 2026, y cayó.

El solitario tnato de Luis Rojas (53′) bastó para que el ‘campanil’ dejara los tres puntos en casa y, de paso, terminara con una impresionante racha de partidos sin perder que tenía el cuadro ‘pirata’.

Por Primera División, Coquimbo Unido no perdía desde el 26 de abril del año pasado, cuando cayó ante Colo Colo en el Estadio Monumental por 2-0. Fue la única caída del cuadro que se coronaría campeón de esa temporada.

Desde aquel partido, solo había cedido dos empates: ante Palestino en el Francisco Sánchez Rumoroso, y frente a la Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

Coquimbo Unido perdió ante la Universidad de Concepción