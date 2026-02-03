Conocida zapatería cierra sus puertas: anunciaron remate final con todo a $10 mil
“Gracias por acompañarnos todos estos años”, escribieron en sus redes sociales.
Esta semana la conocida tienda de zapatos MIM anunció el cierre de su tienda presencial en Chile.
La noticia fue lanzada a través de sus redes sociales y en la publicación informaron un remate final.
En detalle, hasta este miércoles 4 de febrero estarán liquidando todos sus productos a $10.000.
La cita es en El Alfalfal 471, Lampa (bodega 230) entre las 10:00 y las 15:00 horas. Y ojo, no habrá cambios ni devoluciones.
Esta información se conoce luego de que la tienda online fuera dada de baja el pasado 31 de enero.
“Gracias por acompañarnos todos estos años”, escribió a sus seguidores la marca nacida en 2015 en España.
