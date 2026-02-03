Conocida zapatería cierra sus puertas: anunciaron remate final con todo a $10 mil

Esta semana la conocida tienda de zapatos MIM anunció el cierre de su tienda presencial en Chile.

La noticia fue lanzada a través de sus redes sociales y en la publicación informaron un remate final.

En detalle, hasta este miércoles 4 de febrero estarán liquidando todos sus productos a $10.000.

La cita es en El Alfalfal 471, Lampa (bodega 230) entre las 10:00 y las 15:00 horas. Y ojo, no habrá cambios ni devoluciones.

Esta información se conoce luego de que la tienda online fuera dada de baja el pasado 31 de enero.

“Gracias por acompañarnos todos estos años”, escribió a sus seguidores la marca nacida en 2015 en España.