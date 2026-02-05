;

VIDEO. Angelo Pierattini reaparece tras accidente agradeciendo a sus seguidores: “Me ha ayudado un montón a salir adelante”

El artista contó que se encuentra “muy bien”, recuperándose", aunque hay que esperar para volver a encontrarse con su público en los escenarios.

A finales de 2025 se informó sobre un grave accidente que sufrió Angelo Pierattini mientras viajaba en dirección a Santiago por la Ruta 68, siendo impactado por otro vehículo desde atrás.

Con el pasar de los días y las semanas se fue actualizando la información sobre su delicado estado de salud, con su círculo cercano agradeciendo todo el apoyo y detallando sus avances.

Tras una larga lucha que el músico tuvo que dar, internado en el hospital y bajo cuidados especiales, además de evidenciar importantes avances hasta ser dado de alta, hoy finalmente reapareció en redes sociales con un un video.

Si bien ya había compartido una publicación para expresar su gratitud y comentar sobre su nueva etapa del proceso, lo hizo mediante texto e imágenes. Pero este jueves 5 de enero lo hizo directamente con rostro y voz, siendo además más claro respecto a su estado.

“Hola chiquillas y chiquillos. Estoy aquí porque les quiero agradecer desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón. Ese cariño tan intenso, ese amor que me ha ayudado un montón a salir adelante. Estoy muy bien, me estoy recuperando”, comenzó diciendo.

De igual forma, el artista dejó en claro que “esto no quiere decir que mañana nos vamos a ver en algún escenario, sino que van a pasar varios meses”.

“Les quiero mandar un abrazo gigante, un beso gigante de agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes”, concluyó.

Ahora, solo queda esperar para conocer nuevos antecedentes de su recuperación ya en una etapa mucho más avanzada, en su casa y pensando en una reorganización a futuro pensando en lo profesional, en un (ojalá) pronto regreso a los escenarios.

