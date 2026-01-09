Año del Caballo de Fuego: los 4 signos que atraerán la riqueza y la abundancia en 2026, según el horóscopo chino

Este 2026, bajo el dominio del Caballo de Fuego, el cosmos dicta que la fortuna no llegará a través de la espera, sino del movimiento o, al menos, así lo plantea el horóscopo chino.

En la astrología oriental, este signo es sinónimo de avance y victoria, y al combinarse con el elemento fuego, crea un escenario de “oportunidades relámpago” que solo algunos signos sabrán aprovechar para mover la aguja de su realidad financiera.

Según los expertos, la vibración del Caballo de Fuego despeja el camino para que “el flujo del dinero circule con mayor velocidad”.

Año del Caballo de Fuego: Estos son los signos que atraerán el dinero y las oportunidades este 2026

Cabra (Nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): Es la "pareja secreta" del Caballo. En 2026, recibirá una protección especial que se traducirá en oportunidades inesperadas de ingresos . Proyectos que estaban estancados finalmente verán la luz y generarán ganancias, gracias al impulso dinámico del Caballo que "empuja" a la Cabra a salir de su zona de confort .

Perro (Nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): Repite el podio de la suerte, pero esta vez en la abundancia. Al ser aliado del Caballo, el Perro verá recompensada su integridad. Será un año ideal para firmar contratos a largo plazo o realizar inversiones inmobiliarias . Su sentido de la justicia le permitirá detectar estafas a distancia y apostar solo por lo seguro.

Dragón (Nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012): El Dragón y el Caballo comparten un entusiasmo inagotable. En 2026, el Dragón recuperará el brillo perdido en años anteriores. La abundancia llegará a través de ascensos laborales o la expansión de negocios propios . Es el momento de los grandes riesgos; el Fuego del año alimenta la llama emprendedora del Dragón.

Gallo (Nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): Gracias a su capacidad analítica y atención al detalle, el Gallo será el mejor administrador de la energía desbordante del 2026. Mientras otros pierden dinero por decisiones impulsivas, el Gallo sabrá exactamente dónde colocar su capital para que se multiplique. La suerte le llegará mediante asociaciones con personas influyentes.

Hay que recordar que el Año del Caballo de Fuego empieza el próximo 17 de febrero. A diferencia del calendario solar, el horóscopo chino se rige por el calendario lunar.

Todo se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, para luego dar paso a la Cabra de Tierra.