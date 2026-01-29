Natalidad más baja en su historia y longevidad en alza: las cifras que marcan el nuevo escenario poblacional en Chile

Chile registra la tasa de natalidad más baja de su historia, con menos de un hijo por mujer, y lo ubica entre los países en el mundo con el menor número de nacimientos , según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los nacimientos en el país comenzaron a descender a partir de 2010, especialmente por una brusca disminución de los embarazos adolescentes y la postergación de la maternidad por parte de las mujeres adultas.

Getty Imagen | Imagen complementaria / Olena Malik Ampliar

En la presentación de los resultados del Censo 2024, el INE detalló que Chile alcanzó en 2025 la tasa global de fecundidad más baja desde que lleva el registro: 0,97 hijos por mujer .

Aumenta esperanza de vida

En 2024, fue de 1,06 hijos. La tendencia se mantendrá y hacia 2028 el indicador se ubicará en 0,89. Se espera que para ese año “el número de defunciones supere al número de nacimientos”, expuso Miguel Ojeda, jefe de demografía del INE.

Además, la esperanza de vida va en aumento: si en 1992 era de 74,6 años, en 2026 se proyecta una de 81,8 años (79,5 para los hombres y 84,3 para las mujeres).

“Esta combinación de muy baja natalidad y alta longevidad ha transformado la composición de la población chilena”, dijo Ricardo Vicuña, director del INE.