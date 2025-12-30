Cantante Angelo Pierattini sufre grave accidente automovilístico: está en coma inducido

Momentos críticos vive el músico chileno Angelo Pierattini, reconocido por su trayectoria en la escena rock nacional y por liderar la banda Weichafe.

El artista sufrió un grave accidente automovilístico durante la jornada de ayer, cerca de las 13:00 horas, en la Ruta 68, cuando otro vehículo lo impactó por la parte trasera.

De acuerdo con información entregada por su círculo cercano a Culto de La Tercera, el cantante se encuentra actualmente en coma inducido, medida adoptada para reducir la inflamación provocada por un hematoma en la cabeza tras una fractura. Además, presenta fracturas en las costillas y complicaciones en los pulmones. Sus familiares y amigos han solicitado enviar fuerzas y oraciones por su recuperación.

Pierattini es considerado uno de los cantautores más influyentes del siglo XXI en Chile. Su carrera comenzó como segunda guitarra en Bambú (1995-1996), pero alcanzó notoriedad como vocalista y guitarrista de Weichafe, agrupación clave en el rock chileno.

En 2005 lideró el trío Hueso, con el que lanzó el disco Dr. Hueso (2006), y colaboró con Pablo Ilabaca en proyectos como 31 Minutos y el álbum Jaco Sánchez y Los Jaco. Su talento lo llevó al Festival de Viña del Mar 2006, donde participó en la presentación de Chancho en Piedra.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Altazor por Fuego en Los Andes y el Premio Pulsar 2014 por Baila Dios, producción que contó con invitados como Alain Johannes y Paco Mastuerzo. En 2021 estrenó Soy un Aprendíz y en 2025 lanzó su último álbum, titulado simplemente “Angelo Pierattini”.