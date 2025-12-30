;

Cantante Angelo Pierattini sufre grave accidente automovilístico: está en coma inducido

El músico y cantautor nacional se encuentra grave tras sufrir diversas fracturas.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Momentos críticos vive el músico chileno Angelo Pierattini, reconocido por su trayectoria en la escena rock nacional y por liderar la banda Weichafe.

El artista sufrió un grave accidente automovilístico durante la jornada de ayer, cerca de las 13:00 horas, en la Ruta 68, cuando otro vehículo lo impactó por la parte trasera.

De acuerdo con información entregada por su círculo cercano a Culto de La Tercera, el cantante se encuentra actualmente en coma inducido, medida adoptada para reducir la inflamación provocada por un hematoma en la cabeza tras una fractura. Además, presenta fracturas en las costillas y complicaciones en los pulmones. Sus familiares y amigos han solicitado enviar fuerzas y oraciones por su recuperación.

Revisa también:

ADN

Pierattini es considerado uno de los cantautores más influyentes del siglo XXI en Chile. Su carrera comenzó como segunda guitarra en Bambú (1995-1996), pero alcanzó notoriedad como vocalista y guitarrista de Weichafe, agrupación clave en el rock chileno.

En 2005 lideró el trío Hueso, con el que lanzó el disco Dr. Hueso (2006), y colaboró con Pablo Ilabaca en proyectos como 31 Minutos y el álbum Jaco Sánchez y Los Jaco. Su talento lo llevó al Festival de Viña del Mar 2006, donde participó en la presentación de Chancho en Piedra.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Altazor por Fuego en Los Andes y el Premio Pulsar 2014 por Baila Dios, producción que contó con invitados como Alain Johannes y Paco Mastuerzo. En 2021 estrenó Soy un Aprendíz y en 2025 lanzó su último álbum, titulado simplemente “Angelo Pierattini”.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad