Angelo Pierattini reaparece con optimismo en redes y agradece el apoyo tras su grave accidente: “Estoy feliz, dando la lucha día a día”

El músico compartió un mensaje marcado por la gratitud, confirmando que se encuentra de alta y en proceso de rehabilitación.

Verónica Villalobos

Santiago

Con un mensaje cargado de gratitud y esperanza, Angelo Pierattini volvió a comunicarse con sus seguidores desde su cuenta personal, marcando su primera aparición pública luego del accidente que sufrió a fines de 2025 y que lo mantuvo en estado crítico durante varios días.

“El 29 me chocaron, estuve grave, en coma, intubado varios días… fue un milagro salir de ahí”, relató el artista, destacando que hoy se encuentra de alta y en pleno proceso de rehabilitación. En su publicación, valoró el apoyo recibido a través de oraciones, actos de fe y muestras de cariño, así como la labor del equipo médico de la Mutual de Seguridad que lo acompañó durante su recuperación.

Con un tono más luminoso, Angelo agradeció especialmente a sus amigos, a su madre, padre y hermano, y dedicó palabras de profundo cariño a su esposa, a quien señaló como un pilar fundamental en este proceso. “Estoy feliz, dando la lucha día a día”, expresó, proyectando con entusiasmo el reencuentro con el público.

El mensaje cerró con una nota de alegría y conexión, celebrando el vínculo con quienes lo han acompañado en este camino y reafirmando su amor por la música. “Nos reencontraremos pronto en algún mágico escenario”, escribió, dejando claro que la energía y las ganas de volver siguen intactas.

