Accesos cerrados y fuerte control policial: así luce hoy el Barrio Meiggs tras nueva intervención

El sector permanece intervenido tras los incidentes registrados el miércoles, que dejaron seis personas detenidas y motivaron un nuevo despliegue de seguridad y fiscalizaciones.

Cristóbal Álvarez

4 de febrero de 2026/SANTIAGOCarabineros resguarda el ingreso a calle San Alfonso, en el barrio Meiggs. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

4 de febrero de 2026/SANTIAGO Carabineros resguarda el ingreso a calle San Alfonso, en el barrio Meiggs. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

A un día del último operativo en el Barrio Meiggs, el sector amaneció este jueves con accesos restringidos, portones metálicos instalados y un amplio despliegue de seguridad, en el marco del plan de recuperación del espacio público impulsado por la Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros de Chile.

Durante la jornada, se mantuvieron instalados portones perimetrales en distintos puntos del barrio, replicando intervenciones anteriores, junto con controles permanentes en los accesos.

En el lugar, funcionarios municipales y policiales fiscalizaron el ingreso de personas, permitiendo solo el paso de locatarios, trabajadores y residentes debidamente acreditados.

Revisa también:

ADN

Incidentes y detenidos

La intervención se produjo luego de los incidentes registrados la mañana del miércoles en el sector de San Alfonso con Gorbea, donde se enfrentaron grupos de personas con personal policial.

Según antecedentes preliminares, cerca de las 09:30 horas unas 30 personas se congregaron en el lugar, y al menos cinco protagonizaron desórdenes públicos, lanzando objetos contundentes contra funcionarios y equipos de prensa.

Producto de estos hechos, seis personas fueron detenidas.

Acceso restringido y fiscalizaciones

Desde este jueves y durante la jornada del viernes, el acceso al público general permanece suspendido. Solo pueden ingresar quienes acrediten residencia, trabajo o actividad comercial en el sector.

Además, en el operativo participan equipos del Servicio de Impuestos Internos, Aduanas de Chile y la Dirección del Trabajo, quienes realizan fiscalizaciones tributarias, laborales y aduaneras en distintos locales.

En terreno, el barrio presenta calles con tránsito reducido, comercio parcialmente paralizado y presencia permanente de personal de seguridad. Varios pasajes se mantienen cerrados con rejas metálicas, mientras comerciantes y trabajadores ingresan bajo control.

Desde las autoridades indicaron que el objetivo es reforzar el orden, combatir el comercio informal y recuperar espacios públicos, en un proceso que continuará desarrollándose en los próximos días.

