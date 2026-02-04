;

Por agresiones a periodistas y desórdenes públicos: carabineros detiene a seis personas en operativo en Barrio Meiggs

Los disturbios se registraron en medio de un operativo para retirar los llamados “toldos azules” del sector, instancia en la que un grupo de personas agredió a funcionarios y equipos de prensa.

Cristóbal Álvarez

4 de febrero de 2026/SANTIAGOFOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

4 de febrero de 2026/SANTIAGO FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Al menos seis personas detenidas dejó una serie de incidentes registrados durante la mañana de este miércoles en el sector de San Alfonso con Gorbea, en el centro de Santiago, luego de enfrentamientos entre un grupo de personas y personal de Carabineros tras un operativo en Barrio Meiggs.

Según el parte policial preliminar obtenido por Chilevisión, cerca de las 09:30 horas, alrededor de 30 personas se aglomeraron en el lugar, de las cuales cinco protagonizaron desórdenes públicos, lanzando objetos contundentes contra funcionarios policiales y periodistas que cubrían el procedimiento.

Ante esta situación, personal de orden público intervino para despejar el área, haciendo uso de disuasivos químicos, lo que incluyó el lanzamiento de bombas lacrimógenas.

Posteriormente, a las 08:42 horas, en la intersección de San Alfonso con Claudio Gay, efectivos de Control de Orden Público (COP) detuvieron a un hombre adulto por desórdenes públicos.

Más tarde, a las 09:54 horas, en calle Toesca con Bascuñán Guerrero, personal de civil de la SIP concretó la detención de otro individuo acusado de lanzar objetos contundentes y provocar disturbios, procedimiento que quedó registrado en imágenes difundidas por Carabineros.

Desde Carabineros informaron que las diligencias continúan en desarrollo y que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir la situación judicial de los detenidos.

