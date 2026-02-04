;

Retiran casi 50 toneladas de desechos desde barrio Meiggs: “En volúmen sería un edificio de 5 pisos”

Diversos desechos, entre productos vendidos ilegalmente y restos de toldos azules, fueron removidos del lugar.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Personal municipal de la comuna de Santiago confirmó que tras el operativo realizado el pasado martes en el barrio Meiggs, ya se han retirado cerca de 50 toneladas de desechos.

Según detalló Darío Díaz, jefe de operaciones de la Dirección de Aseo de la Municipalidad de Santiago, los escombros removidos corresponden a material metálico, toldos, telas, y elementos que se vendían en el sector.

En ese sentido, aseguró que “en volumen, podríamos hablar de un edificio de 5 pisos, aproximadamente, de desechos o de elementos que estuvieron aquí instalados de manera irregular en la vía pública”.

Además, aseveró que cuentan con una serie de camiones para estas labores, las que incluyen camiones recolectores, camiones tolva, y camiones aljibes para limpiar las calles.

Finalmente, Díaz indicó que “si bien en volumen los desechos no pesan tanto, podríamos estar hablando de alrededor de 50 toneladas que se han retirado”.

