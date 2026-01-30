Dólar cierra con su mayor alza diaria desde abril: ¿Cómo afectará a los combustibles?

El dólar registró un fuerte repunte este viernes en el mercado cambiario local, impulsado por compras globales de la divisa y un escenario de alta volatilidad en el mercado de los metales.

Lo anterior, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer a su nominado para suceder a Jerome Powell al mando de la Reserva Federal.

La paridad dólar–peso cerró con un alza de $14,6, ubicándose en $874,5 en las pantallas de Bloomberg, tras una sesión que fue de menos a más. Se trata de su mayor incremento diario desde el 4 de abril.

Además, el movimiento se produjo luego de que el tipo de cambio tocara mínimos en torno a $860, nivel que el mercado considera un piso técnico relevante. Desde el sector financiero advierten que la variación responde principalmente a factores externos y a ajustes técnicos.

Durante la semana previa, el dólar había mostrado variaciones cercanas al 1%, lo que fue visto como una señal positiva para los combustibles y algunos bienes ligados al comercio exterior.

Sin embargo, analistas estiman que esas bajas serían momentáneas y estarían mayormente asociadas a efectos internacionales, en un contexto de alta sensibilidad a las señales de política monetaria en Estados Unidos y a la evolución de las materias primas.