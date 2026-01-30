Dólar cierra con su mayor alza diaria desde abril: ¿Cómo afectará a los combustibles?
La divisa avanzó con fuerza tras tocar mínimos de la semana, apoyada por factores externos y movimientos en el cobre, mientras expertos anticipan que la volatilidad seguirá en el corto plazo.
El dólar registró un fuerte repunte este viernes en el mercado cambiario local, impulsado por compras globales de la divisa y un escenario de alta volatilidad en el mercado de los metales.
Lo anterior, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer a su nominado para suceder a Jerome Powell al mando de la Reserva Federal.
Revisa también
La paridad dólar–peso cerró con un alza de $14,6, ubicándose en $874,5 en las pantallas de Bloomberg, tras una sesión que fue de menos a más. Se trata de su mayor incremento diario desde el 4 de abril.
Además, el movimiento se produjo luego de que el tipo de cambio tocara mínimos en torno a $860, nivel que el mercado considera un piso técnico relevante. Desde el sector financiero advierten que la variación responde principalmente a factores externos y a ajustes técnicos.
Durante la semana previa, el dólar había mostrado variaciones cercanas al 1%, lo que fue visto como una señal positiva para los combustibles y algunos bienes ligados al comercio exterior.
Sin embargo, analistas estiman que esas bajas serían momentáneas y estarían mayormente asociadas a efectos internacionales, en un contexto de alta sensibilidad a las señales de política monetaria en Estados Unidos y a la evolución de las materias primas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.