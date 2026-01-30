;

Dólar cierra con su mayor alza diaria desde abril: ¿Cómo afectará a los combustibles?

La divisa avanzó con fuerza tras tocar mínimos de la semana, apoyada por factores externos y movimientos en el cobre, mientras expertos anticipan que la volatilidad seguirá en el corto plazo.

Pablo Castillo

JANUARY 30, 2026. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

JANUARY 30, 2026. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images) / CFOTO

El dólar registró un fuerte repunte este viernes en el mercado cambiario local, impulsado por compras globales de la divisa y un escenario de alta volatilidad en el mercado de los metales.

Lo anterior, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer a su nominado para suceder a Jerome Powell al mando de la Reserva Federal.

Revisa también

ADN

La paridad dólar–peso cerró con un alza de $14,6, ubicándose en $874,5 en las pantallas de Bloomberg, tras una sesión que fue de menos a más. Se trata de su mayor incremento diario desde el 4 de abril.

Además, el movimiento se produjo luego de que el tipo de cambio tocara mínimos en torno a $860, nivel que el mercado considera un piso técnico relevante. Desde el sector financiero advierten que la variación responde principalmente a factores externos y a ajustes técnicos.

Durante la semana previa, el dólar había mostrado variaciones cercanas al 1%, lo que fue visto como una señal positiva para los combustibles y algunos bienes ligados al comercio exterior.

Sin embargo, analistas estiman que esas bajas serían momentáneas y estarían mayormente asociadas a efectos internacionales, en un contexto de alta sensibilidad a las señales de política monetaria en Estados Unidos y a la evolución de las materias primas.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad