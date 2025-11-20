;

“Una mala coincidencia”: director de Conaf Magallanes admite ausencia de guardaparques durante tragedia en Torres del Paine

Para la segunda vuelta presidencial, la autoridad regional del organismo no descartó cerrar sectores si es que “no pudiéramos cumplir con el resguardo”.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno / Francisco Negroni

El director regional de Conaf Magallanes, Mauricio Ruiz, confirmó la ausencia de guardaparques durante el día en que ocurrió la tragedia en Torres del Paine, donde murieron cinco turistas mientras realizaban la ruta por el denominado circuito “O”.

En conversación con 24 Horas, Ruiz explicó que dicho ausentismo se debió a las elecciones: “Cuando hay votaciones tenemos que hacer bajada de nuestro personal para que o se excusen o hagan el sufragio”.

Revisa también

ADN

“Ese día tocó la votación y bajaron. Ellos estaban adentro del parque en la noche, pero no alcanzaban a llegar porque tienen que caminar alrededor de 15 a 18 kilómetros para poder llegar” a su lugar de trabajo, añadió.

“Ese día estaba sin guardaparques en ese lugar”

En esa línea, señaló que “se produjo esta mala coincidencia”, confirmando que “ese día estaba sin guardaparques en ese lugar, pero sí al interior del parque”.

Ante posibles responsabilidades judiciales tras la tragedia, Mauricio Ruiz afirmó que “estamos dispuestos, nuestros cargos son así, si hay que seguir un procedimiento judicial y aceptar la entrevista de Fiscalía, hay que hacerlo”.

“Tenemos que ir aclarando las situaciones de las condiciones que estaban ese día en el parque”, agregó. Y aseguró que en la segunda vuelta presidencial “vamos a tener todos los resguardos. Si no pudiéramos cumplir con el resguardo, vamos a tener que cerrar algunos sectores”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad