Trump y su llamado a “nacionalizar” las elecciones: ¿es viable o hay algo que lo impide?

El planteamiento del expresidente volvió a instalar dudas sobre cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, en medio de advertencias por los límites legales y el riesgo de una intervención política en los comicios de noviembre.

Cristóbal Álvarez

UNITED STATES - JANUARY 20: President Donald Trump speaks to the media in the White House briefing room about the administration's accomplishments on the anniversary of his first year of his second term in office, on Tuesday, January 20, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes un nuevo paso en su retórica más confrontacional al instar al Partido Republicano a quitar atribuciones a los estados y avanzar en una eventual “nacionalización” del sistema electoral, a meses de las elecciones legislativas de noviembre.

El llamado fue realizado durante una entrevista en el podcast del comentarista conservador y exFBI Dan Bongino, figura cercana al movimiento MAGA, donde el mandatario cuestionó el actual modelo descentralizado de votación.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control’. Tomar el control de la votación, de la votación en, al menos, muchos lugares... en 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar las elecciones”, afirmó Trump en medio de un extenso monólogo sobre inmigración.

Las declaraciones generaron preocupación en círculos políticos de Washington, luego de que el propio presidente también señalara que los comicios “no deberían celebrarse”, según consignaron medios locales, lo que reavivó los cuestionamientos sobre su compromiso con el proceso democrático del país norteamericano.

Contradicción con la Constitución

Según consignó El País, la sugerencia del mandatario choca directamente con la Constitución de Estados Unidos, que en su Artículo I establece que las elecciones son reguladas por las leyes estatales, bajo un sistema descentralizado administrado por funcionarios de ambos partidos en miles de distritos del país.

En ese contexto, especialistas advirtieron que una eventual “nacionalización” implicaría debilitar el actual modelo federal y concentrar el control del proceso electoral.

Por ahora, desde la Casa Blanca no se han entregado mayores precisiones sobre cómo se materializaría una eventual reforma al sistema electoral, mientras crecen las críticas y el debate político de cara a las elecciones de noviembre.

