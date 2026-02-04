“Se propuso una reforma para mejorar la calidad de la educación y eso no ha pasado”: alcalde Alessandri justifica sus críticas a los SLEP

Durante este miércoles, el alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, conversó con País ADN y abordó la polémica que se ha generado entre jefes comunales tras plantear la necesidad de revisar el proceso de traspaso de establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

“No es idea mía, sino que empezó el entonces alcalde Cuadrado el año dos mil veintiuno con esta misma solicitud. Después de recorrer Chile, de estar más de cinco años analizando, en los últimos seis años, lo que ha pasado con los servicios locales de educación pública, creo que es justo para el Estado de Chile analizar y ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que la reforma no ha logrado sus objetivos iniciales. “ Se propuso una reforma para mejorar la calidad de la educación y, hasta el momento, creo que eso no ha pasado. Tengo los registros de que eso no ha pasado, y me encantaría que tengamos un Estado moderno en donde se evalúen las políticas públicas: si se están haciendo mal, se mejoren; si se están haciendo bien, se mantenga”, agregó.

“Aquí no se evalúa, y creo que es un gran pecado que tenemos nosotros como chilenos, como Estado, en donde se hacen las cosas: salen bien, buenísimo; salen mal, mala suerte, total, ahí está, es plata fiscal. Yo digo no: si salen mal, analicemos por qué salieron mal, por qué estamos cometiendo errores”, afirmó.

Asimismo, el alcalde también apuntó al problema del financiamiento y sostuvo que “estoy convencido, y así me lo han hecho saber varios alcaldes, que el problema es de subvención. Obvio que un alcalde lo que quiere es no seguir invirtiendo recursos que son del presupuesto municipal en educación, porque la subvención no es legal, y eso es normal, y lo entiendo perfecto”.

Además, al referirse a la responsabilidad de los municipios, indicó que existen realidades diversas y enfatizó que “tenemos que reconocer de todas maneras que muchos alcaldes lo hicieron mal y otros tantos lo hicieron bien. Pero analicemos cómo está funcionando hoy día. Yo no quiero decir ‘devuélvanse a las municipalidades’, yo quiero decir: reconozcamos qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien”.

Reunión con Kast y críticas de otros alcaldes

Consultado por su reunión con José Antonio Kast, donde planteó la necesidad de modificar el modelo de los SLEP, y por las críticas de colegas que cuestionaron la falta de consulta previa, Alessandri señaló que cree que la crítica “es más de fondo”. “Yo esto no lo veo como una cosa ideológica, y ahí se equivocan quienes creen que hay una cosa ideológica. Porque las políticas públicas, en mi caso, y en el caso bien claro, no son de derecha o izquierda: es una cosa que estamos pensando en el futuro de los niños”, sostuvo.

“Lo conversamos con muchos, y entiendo que lo conversaba ayer con el alcalde Daniel Reyes, de La Florida, que tiene su punto, y es muy válido: ‘Si a mí me aseguran que me van a entregar los ocho mil millones que gasto del presupuesto municipal propio a educación, yo no tengo problema’”, relató.

Finalmente, aseguró que “entonces hay chilenos de primera y segunda. Todas las críticas son válidas, todas. Pero yo voy más allá de la crítica de quién financia: vamos a ver el resultado que están teniendo. Y eso creo que es muy justo que se evalúe”.