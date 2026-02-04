;

País ADN. “Se propuso una reforma para mejorar la calidad de la educación y eso no ha pasado”: alcalde Alessandri justifica sus críticas a los SLEP

El jefe comunal de Zapallar afirmó que la reforma no ha cumplido sus objetivos, cuestionó el financiamiento del sistema y llamó a evaluar en profundidad el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública.

Cristóbal Álvarez

“Se propuso una reforma para mejorar la calidad de la educación y eso no ha pasado”: alcalde Alessandri justifica sus críticas a los SLEP

Durante este miércoles, el alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, conversó con País ADN y abordó la polémica que se ha generado entre jefes comunales tras plantear la necesidad de revisar el proceso de traspaso de establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

No es idea mía, sino que empezó el entonces alcalde Cuadrado el año dos mil veintiuno con esta misma solicitud. Después de recorrer Chile, de estar más de cinco años analizando, en los últimos seis años, lo que ha pasado con los servicios locales de educación pública, creo que es justo para el Estado de Chile analizar y ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que la reforma no ha logrado sus objetivos iniciales. “Se propuso una reforma para mejorar la calidad de la educación y, hasta el momento, creo que eso no ha pasado. Tengo los registros de que eso no ha pasado, y me encantaría que tengamos un Estado moderno en donde se evalúen las políticas públicas: si se están haciendo mal, se mejoren; si se están haciendo bien, se mantenga”, agregó.

Revisa también:

ADN

Aquí no se evalúa, y creo que es un gran pecado que tenemos nosotros como chilenos, como Estado, en donde se hacen las cosas: salen bien, buenísimo; salen mal, mala suerte, total, ahí está, es plata fiscal. Yo digo no: si salen mal, analicemos por qué salieron mal, por qué estamos cometiendo errores”, afirmó.

Asimismo, el alcalde también apuntó al problema del financiamiento y sostuvo que “estoy convencido, y así me lo han hecho saber varios alcaldes, que el problema es de subvención. Obvio que un alcalde lo que quiere es no seguir invirtiendo recursos que son del presupuesto municipal en educación, porque la subvención no es legal, y eso es normal, y lo entiendo perfecto”.

Además, al referirse a la responsabilidad de los municipios, indicó que existen realidades diversas y enfatizó que “tenemos que reconocer de todas maneras que muchos alcaldes lo hicieron mal y otros tantos lo hicieron bien. Pero analicemos cómo está funcionando hoy día. Yo no quiero decir ‘devuélvanse a las municipalidades’, yo quiero decir: reconozcamos qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien”.

Reunión con Kast y críticas de otros alcaldes

Consultado por su reunión con José Antonio Kast, donde planteó la necesidad de modificar el modelo de los SLEP, y por las críticas de colegas que cuestionaron la falta de consulta previa, Alessandri señaló que cree que la crítica “es más de fondo”. “Yo esto no lo veo como una cosa ideológica, y ahí se equivocan quienes creen que hay una cosa ideológica. Porque las políticas públicas, en mi caso, y en el caso bien claro, no son de derecha o izquierda: es una cosa que estamos pensando en el futuro de los niños”, sostuvo.

Lo conversamos con muchos, y entiendo que lo conversaba ayer con el alcalde Daniel Reyes, de La Florida, que tiene su punto, y es muy válido: ‘Si a mí me aseguran que me van a entregar los ocho mil millones que gasto del presupuesto municipal propio a educación, yo no tengo problema’”, relató.

Finalmente, aseguró que “entonces hay chilenos de primera y segunda. Todas las críticas son válidas, todas. Pero yo voy más allá de la crítica de quién financia: vamos a ver el resultado que están teniendo. Y eso creo que es muy justo que se evalúe”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad