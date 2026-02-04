Se cae una opción de refuerzo en Colo Colo y cercanos al jugador responden: “No le gusta que ilusionen a la gente”

“Nosotros no vamos a dar por cerrado el plantel todavía”, dijo Aníbal Mosa este miércoles en la conferencia de prensa de presentación de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, por lo que el hincha albo se ilusiona con la llegada de más refuerzos, considerando el complicado arranque que tuvo el equipo en la Liga de Primera.

Uno de los nombres que estuvo sonando con fuerza en los últimos días fue el de Pablo Ruiz, volante del Real Salt Lake de la MLS, quien era una de las opciones que manejaba Blanco y Negro para ocupar la posición tras las salidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

En un momento, el chileno-argentino de 27 años estuvo muy cerca de arribar a Macul, con las gestiones económicas prácticamente acordadas entre ambas partes. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, la dirigencia del “Cacique” optó por el excapitán de Everton, dejando al ex San Luis de Quillota con las maletas prácticamente armadas, situación que generó molestia en el entorno del futbolista.

“Lo de Colo Colo está súper caído. Le mandaron una carta indicando que no se va a hacer la gestión”, señalaron cercanos a Ruiz en conversación con AS Chile, descartando totalmente cualquier opción de que la operación se reactive.

“No le gusta que ilusionen a la gente, que se den noticias falsas”, continuaron desde el entorno del jugador, donde además manifestaron su molestia con el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, afirmando que este quiso acelerar las gestiones para que, finalmente, el traspaso no se concretara y todo terminara de forma abrupta.