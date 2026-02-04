;

Se cae una opción de refuerzo en Colo Colo y cercanos al jugador responden: “No le gusta que ilusionen a la gente”

Blanco y Negro dejó con las maletas armadas a Pablo Ruiz al fichar a Álvaro Madrid, y desde el entorno del chileno-argentino apuntaron contra la dirigencia alba.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Icon Sportswire

“Nosotros no vamos a dar por cerrado el plantel todavía”, dijo Aníbal Mosa este miércoles en la conferencia de prensa de presentación de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, por lo que el hincha albo se ilusiona con la llegada de más refuerzos, considerando el complicado arranque que tuvo el equipo en la Liga de Primera.

Uno de los nombres que estuvo sonando con fuerza en los últimos días fue el de Pablo Ruiz, volante del Real Salt Lake de la MLS, quien era una de las opciones que manejaba Blanco y Negro para ocupar la posición tras las salidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

En un momento, el chileno-argentino de 27 años estuvo muy cerca de arribar a Macul, con las gestiones económicas prácticamente acordadas entre ambas partes. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, la dirigencia del “Cacique” optó por el excapitán de Everton, dejando al ex San Luis de Quillota con las maletas prácticamente armadas, situación que generó molestia en el entorno del futbolista.

Revisa también:

ADN

Lo de Colo Colo está súper caído. Le mandaron una carta indicando que no se va a hacer la gestión”, señalaron cercanos a Ruiz en conversación con AS Chile, descartando totalmente cualquier opción de que la operación se reactive.

No le gusta que ilusionen a la gente, que se den noticias falsas”, continuaron desde el entorno del jugador, donde además manifestaron su molestia con el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, afirmando que este quiso acelerar las gestiones para que, finalmente, el traspaso no se concretara y todo terminara de forma abrupta.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad