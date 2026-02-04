Este miércoles, Colo Colo presentó a Álvaro Madrid como su nuevo volante para la presente temporada, siendo el elegido para cubrir las bajas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro.

Tal como informó ADN Deportes, los primeros nombres que aparecieron en la carpeta de Blanco y Negro una vez que el “Huesi” partió a Alianza Lima fueron el ex Everton , quien finalmente llegó, Pablo Ruiz (Real Salt Lake) e Ignacio Saavedra (Sochi FC), aunque ninguno de ellos era realmente la primera opción de los albos.

Lo que pudo saber este medio en las últimas horas es que el favorito de Aníbal Mosa para ocupar el puesto vacante en el mediocampo del “Cacique” era Claudio Baeza, con quien sostuvo varias conversaciones para concretar su regreso al Estadio Monumental.

Es más, el presidente de Colo Colo estaba dispuesto a pagar una suma cercana a los 600 mil dólares a Vélez Sarsfield para quedarse con el “Serrucho”, pero la respuesta desde Argentina fue categórica.

El jugador fue declarado intransferible, fue lo que le comunicaron desde el “Fortín” a Blanco y Negro. De hecho, el chileno mantiene contrato vigente con el elenco trasandino hasta diciembre de 2027.

Tal es el reconocimiento que se ha ganado Baeza en el cuadro de Liniers que, en los tres partidos disputados hasta ahora en la Liga Profesional Argentina, ha sido titular, completando los 90 minutos en dos de ellos.