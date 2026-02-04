;

Quienes son percibidos haciéndolo arriesgan cobros de $69 mil: esta es la imprudente maniobra en auto que implica una multa

La Ley de Tránsito establece que la acción corresponde a una infracción menos grave.

Sebastián Escares

Conducir un auto implica una gran responsabilidad, tanto para quienes van a bordo de un vehículo, como también para el entorno. De hecho, en Chile todos los conductores deben seguir al pie de la letra todo lo que se indica en la Ley de Tránsito.

Quienes incumplen alguna de las normas que se establecen en dicho reglamento, arriesgan diversas multas dependiendo de la gravedad de la falta.

Bajo ese contexto, hay una común maniobra que suelen realizar algunos conductores, la cual implica una multa de hasta $69 mil.

¿Cuál es la maniobra?

Se trata de los conductores que dejan el vehículo estacionado en doble fila. El artículo 154 de la ley prohíbe que los automovilistas se detengan o estacionen “en doble fila, respecto a otro vehículo detenido o estacionado en la calzada junto a la cuneta”.

Lo anterior, está tipificado como una infracción menos grave cuyo valor es de entre 0,5 y 1 UTM. Es decir, un monto que va desde los $34.805 y $69.611, según el valor de la UTM de febrero del 2026, consignó Autofact.

De hecho, en algunos casos, el vehículo podría ser retenido por Carabineros y llevado a corrales municipales, según. De ser así, los infractores también deberán pagar el costo de la grúa y el almacenamiento en el corral municipal, según señala el medio antes citado.

