Si eres o fuiste cliente de este banco puedes recibir dinero tras acuerdo con Sernac: más de $1.000 millones en indemnizaciones

Luego de un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el Banco Scotiabank deberá indemnizar a más de 61 mil clientes que fueron afectados por cobros extrajudiciales improcedentes.

El acuerdo, aprobado por el tribunal, abarca las infracciones ocurridas entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2022. La entidad tendrá que desembolsar $1.006.963.688 .

Sumado a lo anterior, también se considera la compensación extra de 0,15 UTM ($10.400 aproximadamente) a quienes hayan presentado su reclamo ante el organismo supervisor.

El caso se originó tras una fiscalización a la industria financiera, donde se detectaron conductas contraria a Ley de Consumidor, incluyendo acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas, además de los cobros de comisiones por gastos de cobranza inapropiados.

Indemnización a clientes del banco Scotiabank: estos son los cuatro grupos

Hay consideraciones clave. En el caso de aquellos que a la fecha del pago mantengan deudas vencidas e impagas con Scotiabank, el monto de la indemnización se compensará directamente con el saldo adeudado al banco.

Si se trata de un excliente con deuda vencida, y que ya no posee productos activos, recibirá el excedente (en caso de haberlo) a través de un vale vista electrónico, que se podrá retirar en sucursales.

Aquellos clientes vigentes que no presenten deudas pendientes recibirán el pago íntegro mediante una transferencia electrónica directa a su cuenta.

En otro escenario, los exclientes que no mantengan deudas con la institución recibirán el pago a través de un vale vista electrónico, disponible para su retiro en cualquier sucursal del banco.

Por lo demás, el sondeo del Sernac también detectó otras prácticas indebidas, como:

Falta de gestión útil : Scotiabank no realizaba gestiones efectivas de cobranza dentro de los primeros 15 días, desde el vencimiento de la deuda.

: Scotiabank no realizaba gestiones efectivas de cobranza dentro de los primeros 15 días, desde el vencimiento de la deuda. Cláusulas abusivas: se detectó la existencia de elementos en los contratos que vulneraron los derechos de las personas consumidoras.

El acuerdo judicial contempla el pago de una suma de dinero a beneficio fiscal de 100 UTM, lo que equivale a alrededor de $6.700.000.