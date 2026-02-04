Si eres o fuiste cliente de este banco puedes recibir dinero tras acuerdo con Sernac: más de $1.000 millones en indemnizaciones
El acuerdo del Servicio Nacional del Consumidor con Scotiabank llegó tras una demanda colectiva. En total, más de 61 mil personas están en la nómina de compensación.
Luego de un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el Banco Scotiabank deberá indemnizar a más de 61 mil clientes que fueron afectados por cobros extrajudiciales improcedentes.
El acuerdo, aprobado por el tribunal, abarca las infracciones ocurridas entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2022. La entidad tendrá que desembolsar $1.006.963.688.
Sumado a lo anterior, también se considera la compensación extra de 0,15 UTM ($10.400 aproximadamente) a quienes hayan presentado su reclamo ante el organismo supervisor.
El caso se originó tras una fiscalización a la industria financiera, donde se detectaron conductas contraria a Ley de Consumidor, incluyendo acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas, además de los cobros de comisiones por gastos de cobranza inapropiados.
Indemnización a clientes del banco Scotiabank: estos son los cuatro grupos
Hay consideraciones clave. En el caso de aquellos que a la fecha del pago mantengan deudas vencidas e impagas con Scotiabank, el monto de la indemnización se compensará directamente con el saldo adeudado al banco.
Si se trata de un excliente con deuda vencida, y que ya no posee productos activos, recibirá el excedente (en caso de haberlo) a través de un vale vista electrónico, que se podrá retirar en sucursales.
Aquellos clientes vigentes que no presenten deudas pendientes recibirán el pago íntegro mediante una transferencia electrónica directa a su cuenta.
En otro escenario, los exclientes que no mantengan deudas con la institución recibirán el pago a través de un vale vista electrónico, disponible para su retiro en cualquier sucursal del banco.
Por lo demás, el sondeo del Sernac también detectó otras prácticas indebidas, como:
- Falta de gestión útil: Scotiabank no realizaba gestiones efectivas de cobranza dentro de los primeros 15 días, desde el vencimiento de la deuda.
- Cláusulas abusivas: se detectó la existencia de elementos en los contratos que vulneraron los derechos de las personas consumidoras.
El acuerdo judicial contempla el pago de una suma de dinero a beneficio fiscal de 100 UTM, lo que equivale a alrededor de $6.700.000.
