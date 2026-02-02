;

La normativa vigente plantea que los conductores deben llevar el elemento en un lugar accesible dentro del vehículo.

Sebastián Escares

Te podrían cobrar hasta $34 mil: este es el objeto clave que debes tener en el auto para evitar una multa / Getty Images

En Chile, todos los conductores deben seguir rigurosamente lo que establece la Ley de Tránsito. De lo contrario, quienes infringen la norma podrían arriesgar multas económicas.

De hecho, la normativa vigente plantea que hay ciertos elementos que los conductores deben llevar obligatoriamente en el interior de sus vehículos.

Uno de los objetos clave que todos deben llevar en sus autos es el chaleco reflectante, el cual forma parte de los instrumentos de seguridad que deben tener los conductores en sus automóviles.

La multa por no llevar el chaleco reflectante en el auto

No tener chaleco reflectante en un vehículo corresponde a una falta leve, implicando multas que van desde 0,2 a 0,5 UTM. Es decir, un monto de entre $13.922 y $34.805, según el valor de la UTM en febrero del 2026, consignó Autofact.

Cabe recordar que, desde el 2016, todos los conductores deben tener el elemento en sus autos y utilizarlo cuando se bajan del vehículo por alguna emergencia.

Respecto al diseño del chaleco reflectante, este debe contener material fluorescente de color amarillo, tener bandas de material retrorreflectante, con un ancho no menor a 5 centímetros.

En tanto, se recomienda guardarlo en algún lugar accesible como, por ejemplo, en la guantera del automóvil.

