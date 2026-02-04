;

Enel confirma nuevos cortes de luz en Santiago: cuatro comunas estarán sin suministro este jueves 5 de febrero

Enel informó nuevos cortes de luz programados para este jueves. Revisa si tu comuna está en la lista y conoce los horarios exactos.

Sebastián Escares

Enel confirma nuevos cortes de luz en Santiago: cuatro comunas estarán sin suministro este jueves 5 de febrero / Agencia Uno

La empresa Enel anunció nuevos cortes de luz programados para este jueves 5 de febrero en cuatro comunas de la Región Metropolitana. Las interrupciones afectarán solo sectores acotados y tendrán una duración de hasta seis horas, dependiendo del punto geográfico.

Según el detalle entregado por la compañía, estas suspensiones del suministro eléctrico obedecen a trabajos planificados, enfocados en mejorar la red, conectar nuevos usuarios y resolver incidencias previas. En esa línea, desde la empresa indicaron que “los trabajos programados tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio entregado, conectar a nuevos clientes o resolver problemas con el cableado”.

Cortes de luz este jueves: horarios por comuna y sectores involucrados

De acuerdo al calendario publicado en la web oficial de Enel, los sectores afectados este jueves serán los siguientes:

  • Providencia: entre las 11:00 y las 17:00 horas.
ADN
  • Santiago: entre las 10:30 y las 16:30 horas.
ADN
  • Maipú: entre las 10:00 y las 13:00 horas.
ADN
  • Huechuraba: entre las 09:30 y las 13:00 horas.
ADN

La empresa recomienda a los vecinos de estas zonas prepararse con anticipación, cargando celulares y notebooks, desconectando electrodomésticos sensibles y organizando sus rutinas según los tramos definidos. Además, el llamado es a revisar en el sitio web de Enel si la dirección exacta se encuentra dentro del polígono de afectación.

Para quienes tengan dudas o requieran asistencia, el canal de atención en línea de Enel estará habilitado durante toda la jornada.

