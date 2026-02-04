;

Plataforma conservadora prepara show alternativo para competir con Bad Bunny en el Super Bowl

‘The All American Halftime Show’, es el nombre de la iniciativa levantada en rechazo a la elección del puertorriqueño como artista principal del show de medio tiempo de la final entre los Patriots y los Seattle Seahawks.

Pablo Castillo

Plataforma conservadora prepara show alternativo para competir con Bad Bunny en el Super Bowl

La elección de Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, provocó malestar en sectores afines al presidente estadounidense Donald Trump.

El evento deportivo enfrentará a los New England Patriots con los Seattle Seahawks, pero la polémica se trasladó fuera de la cancha tras conocerse que el artista puertorriqueño decidió excluir a Estados Unidos de su gira mundial por temor a eventuales operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra parte de su público.

Revisa también

ADN

La reacción más visible vino desde Turning Point USA, plataforma conservadora creada en 2012 por el activista Charlie Kirk, defensor del porte libre de armas que fue asesinado con un fusil en septiembre de 2025.

La organización anunció que transmitirá un espectáculo alternativo de medio tiempo, protagonizado exclusivamente por músicos estadounidenses cercanos al ideario trumpista y encabezado por Kid Rock.

El evento fue bautizado como “The All American Halftime Show” y se emitirá este domingo a través de las redes sociales de Turning Point. El cartel incluye además a Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett. Desde el grupo aseguran que se trata de una propuesta sin contenido político, enfocada en exaltar valores como la fe, la familia y la libertad.

“Celebrar la fe, la familia y la libertad”

Kid Rock, de 55 años, planteó el concierto como una respuesta explícita al show oficial de la NFL. “Esto es como David contra Goliat. Enfrentarse a la maquinaria del fútbol profesional y a una superestrella del pop mundial parece imposible. Si ellos van a hacer una fiesta con baile, cantando en español y usando vestido, perfecto. Nosotros vamos a tocar para la gente que ama a Estados Unidos”, declaró.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, señaló que el objetivo es ofrecer “un espectáculo de medio tiempo para todos los estadounidenses, sin otra agenda que celebrar la fe, la familia y la libertad”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad