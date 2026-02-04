Plataforma conservadora prepara show alternativo para competir con Bad Bunny en el Super Bowl

La elección de Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, provocó malestar en sectores afines al presidente estadounidense Donald Trump.

El evento deportivo enfrentará a los New England Patriots con los Seattle Seahawks, pero la polémica se trasladó fuera de la cancha tras conocerse que el artista puertorriqueño decidió excluir a Estados Unidos de su gira mundial por temor a eventuales operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra parte de su público.

La reacción más visible vino desde Turning Point USA, plataforma conservadora creada en 2012 por el activista Charlie Kirk, defensor del porte libre de armas que fue asesinado con un fusil en septiembre de 2025.

La organización anunció que transmitirá un espectáculo alternativo de medio tiempo, protagonizado exclusivamente por músicos estadounidenses cercanos al ideario trumpista y encabezado por Kid Rock.

El evento fue bautizado como “The All American Halftime Show” y se emitirá este domingo a través de las redes sociales de Turning Point. El cartel incluye además a Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett. Desde el grupo aseguran que se trata de una propuesta sin contenido político, enfocada en exaltar valores como la fe, la familia y la libertad.

“Celebrar la fe, la familia y la libertad”

Kid Rock, de 55 años, planteó el concierto como una respuesta explícita al show oficial de la NFL. “Esto es como David contra Goliat. Enfrentarse a la maquinaria del fútbol profesional y a una superestrella del pop mundial parece imposible. Si ellos van a hacer una fiesta con baile, cantando en español y usando vestido, perfecto. Nosotros vamos a tocar para la gente que ama a Estados Unidos”, declaró.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, señaló que el objetivo es ofrecer “un espectáculo de medio tiempo para todos los estadounidenses, sin otra agenda que celebrar la fe, la familia y la libertad”.