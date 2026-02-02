Enel anuncia nuevo corte de luz en Santiago para este martes 3 de febrero: estas serán las comunas afectadas
La interrupción en el suministro se prolongará hasta por 6 horas en algunas zonas de la capital. Revisa acá todos los detalles.
Durante esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este martes 3 de febrero en la capital.
La compañía comunicó que la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio, realizar mantenimiento y para conectar a nuevos clientes.
En concreto, las comunas que se verán afectadas por el corte son: San Joaquín, La Florida, Ñuñoa, Santiago, Conchalí, Maipú, Quinta Normal y Estación Central.
Las zonas afectadas y los horarios del corte para este martes 2 de febrero son los siguientes:
- La Florida: desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- San Joaquín y Ñuñoa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Maipú: desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas.
- Conchalí: desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
