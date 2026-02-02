Enel anuncia nuevo corte de luz en Santiago para este martes 3 de febrero: estas serán las comunas afectadas

Durante esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este martes 3 de febrero en la capital.

La compañía comunicó que la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio, realizar mantenimiento y para conectar a nuevos clientes.

En concreto, las comunas que se verán afectadas por el corte son: San Joaquín, La Florida, Ñuñoa, Santiago, Conchalí, Maipú, Quinta Normal y Estación Central.

Las zonas afectadas y los horarios del corte para este martes 2 de febrero son los siguientes:

La Florida: desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

San Joaquín y Ñuñoa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Maipú: desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas.

Conchalí: desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.