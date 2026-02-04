;

Colo Colo hace oficial al reemplazante de Esteban Pavez: sexto refuerzo confirmado para 2026

El cuadro albo anunció el fichaje del volante Álvaro Madrid, proveniente de Everton de Viña del Mar.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo oficializó este jueves el fichaje del mediocampista chileno Álvaro Madrid, quien se transforma en el sexto refuerzo del cuadro albo con miras a la temporada 2026.

“¡Bienvenido al Eterno Campeón! Álvaro Madrid ya es Cacique y se convierte en nuestro sexto refuerzo para la temporada 2026″, anunció el club en redes sociales.

El volante, de 30 años, llega en calidad de préstamo al Estadio Monumental tras su paso por Everton, club donde ha jugado prácticamente toda su carrera e portó la jineta de capitán en las últimas temporadas.

Durante el 2025, Madrid disputó un total de 34 partidos, anotó 2 goles y entregó 3 asistencias, siendo clave para evitar el descenso del cuadro de Viña del Mar. Ahora, arriba a Macul con la misión de reemplazar a Esteban Pavez, excapitán albo quien se marchó en el presente mercado a Alianza Lima.

Con esta nueva incorporación, Colo Colo abrochó a su sexto refuerzo para el 2026, luego de las llegadas de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, y de los delanteros Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

