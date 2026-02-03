El Claro Arena es nominado al premio “Edificio del Año”: competirá con importantes obras de todo el mundo

La inauguración del Claro Arena fue una de las mejores noticias que tuvo la Universidad Católica y también el fútbol chileno en 2025.

El anteriormente llamado San Carlos de Apoquindo se ha convertido en uno de los estadios más modernos del país, por no decir el más avanzado. De hecho, su desarrollo a nivel de infraestructura lo ha llevado incluso a competir por un importante galardón.

Tal como informó Cruzados en su página web, el Claro Arena fue nominado a los premios “Building of the Year” de Archdialy, plataforma de difusión de arquitectura con la mayor cantidad de lectores a nivel mundial.

El recinto de Las Condes competirá en la primera fase del certamen ante grandes obras de todo el mundo, donde los proyectos que avancen a la ronda final serán definidos mediante votación popular, por lo que todos pueden participar apoyando a los candidatos.

“Estamos tremendamente orgullosos de que una revista especializada en arquitectura, la más leída del mundo, Archdialy, nos haya postulado como uno de los proyectos a ser el edificio del año, el Claro Arena”, señaló Juan Tagle sobre la nominación.

“Es un orgullo enorme y esperamos contar con el apoyo de la gente en esta etapa de votación popular. Todos los cruzados a apoyar este proyecto, que es un orgullo de toda la familia cruzada y un legado para las futuras generaciones de hinchas de la Católica”, cerró el presidente de Universidad Católica.