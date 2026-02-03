;

El Claro Arena es nominado al premio “Edificio del Año”: competirá con importantes obras de todo el mundo

El estadio de la Universidad Católica fue reconocido por la plataforma ArchDaily como uno de los mejores proyectos arquitectónicos del planeta.

Javier Catalán

El Claro Arena es nominado al premio “Edificio del Año”: competirá con importantes obras de todo el mundo

La inauguración del Claro Arena fue una de las mejores noticias que tuvo la Universidad Católica y también el fútbol chileno en 2025.

El anteriormente llamado San Carlos de Apoquindo se ha convertido en uno de los estadios más modernos del país, por no decir el más avanzado. De hecho, su desarrollo a nivel de infraestructura lo ha llevado incluso a competir por un importante galardón.

Tal como informó Cruzados en su página web, el Claro Arena fue nominado a los premios “Building of the Year” de Archdialy, plataforma de difusión de arquitectura con la mayor cantidad de lectores a nivel mundial.

Revisa también:

ADN

El recinto de Las Condes competirá en la primera fase del certamen ante grandes obras de todo el mundo, donde los proyectos que avancen a la ronda final serán definidos mediante votación popular, por lo que todos pueden participar apoyando a los candidatos.

“Estamos tremendamente orgullosos de que una revista especializada en arquitectura, la más leída del mundo, Archdialy, nos haya postulado como uno de los proyectos a ser el edificio del año, el Claro Arena”, señaló Juan Tagle sobre la nominación.

“Es un orgullo enorme y esperamos contar con el apoyo de la gente en esta etapa de votación popular. Todos los cruzados a apoyar este proyecto, que es un orgullo de toda la familia cruzada y un legado para las futuras generaciones de hinchas de la Católica”, cerró el presidente de Universidad Católica.

Aquí puedes votar por el Claro Arena en el premio al “Edificio del Año”

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad