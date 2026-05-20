“Verán nuestro poder”: Irán advierte a Trump que el conflicto podría escalar más allá de Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este miércoles que la guerra “se extenderá más allá de la región” si Estados Unidos reanuda las hostilidades contra la República Islámica.

Esto después de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar de nuevo al país persa si no se logra un acuerdo.

Al respecto, la Guardia Revolucionaria denunció que Estados Unidos e Israel “no han aprendido de las derrotas estratégicas sufridas frente a Irán” y afirmó que, pese a los ataques lanzados por Washington y Tel Aviv, el país aún no ha utilizado todo su potencial militar.